İngiltere: İran'dan GKRY'ye füze fırlatıldı
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yönüne iki füze fırlattığını açıkladı. Healey, füzelerin adadaki İngiliz tesislerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığının netleşmediğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı