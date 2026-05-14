İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting istifa etti
İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, Başbakan Keir Starmer'a güvenini kaybettiğini belirterek istifa etti. Streeting, partinin vizyon eksikliği ve yönsüzlük yaşadığını ifade etti.
İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, istifa mektubunda Başbakan Keir Starmer'a güvenini kaybettiğini bildirdi. Streeting, "Vizyona ihtiyaç duyduğumuz yerde boşluk var. Yöne ihtiyaç duyduğumuz yerde savrulma var" dedi.
Streeting, mektupta Starmer'a hitaben, "Artık bir sonraki seçimde İşçi Partisi'nin başında olmayacağınız ortada. Umarım liderlik tartışmasının önünü açarsınız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı