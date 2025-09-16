İngiltere, Polonya'ya Savaş Uçağı Gönderiyor

İNGİLTERE, NATO misyonu kapsamında hava devriyesi yapmak üzere Polonya'ya savaş uçağı göndereceğini duyurdu.

İngiltere, Rusya'dan gelen insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı NATO'nun 'Doğu Nöbetçisi' (Eastern Sentry) misyonu kapsamında Polonya üzerinde hava savunma devriyeleri başlatacağını bildirdi. Açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon savaş uçaklarının, Polonya hava sahasında görev yapacağı bilgisi aktarıldı.