İngiltere Merkez Bankası üst üste 12. kez faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,5'e yükseltti.

Üst üste 12. kez yapılan artışla faizde yükseliş seyri Mayıs ayında da devam etmiş ve Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Para Politikası Kurulu'nun dokuz üyesinden yedisi, politika faizinin yüzde 4,25'ten yüzde 4,5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı.

İki üye ise enflasyonun zaten bu yıl önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini söyleyerek oranları sabit tutmak istedi.

İngiltere Merkez Bankası, ülkede ekonomide gidişatın beklenenden daha iyi performans göstermesini ancak gıda fiyatlarındaki artışın sürmesini ve enflasyonda düşüşün yavaşlamasını bekliyor.

Merkez Bankası, Kasım 2022'de son 33 yılın en büyük artırımıyla faizi 75 baz puan yükseltmiş ve yüzde 2,25'ten 3'e çıkarmıştı.

Banka, o dönemden bu yana faiz artırımlarını sürdürdü.

İngiltere'de Şubat ayında yıllık enflasyon 3 aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 10,4'e çıktı.

Uzmanlar, enflasyonda en yüksek artışın gıda fiyatlarında yaşandığını söylüyor.