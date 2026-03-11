Haberler

İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisi hasar gördü

Güncelleme:
İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin bilinmeyen bir cisimden hasar gördüğünü ve gemide yangın çıktığını bildirdi. Olayda mürettebatın can kaybı veya yaralanma yaşamadığı kaydedildi.

İNGİLTERE, Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin 'bilinmeyen' bir cisimden hasar gördüğünü duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nün (UKMTO), açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras el-Hayme kentinin 25 deniz mili kuzeybatısında bir kargo gemisine bilinmeyen bir cisim isabet etti ve gemide yangın çıktı. Geminin kaptanının, geminin 'bilinmeyen bir cisimden hasar gördüğünü ancak mürettebatta can kaybı ya da yaralanma olmadığını' bildirdiği belirtildi.

