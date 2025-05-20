İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
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İngiltere, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişletmesi nedeniyle Tel Aviv ile yürütülen serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı. Londra yönetimi, ülkedeki İsrail büyükelçisini de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ayrıca, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı alındığı da duyuruldu.

İngiltere, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını genişleten İsrail ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞMELERE DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İngiltere hükümetinden konuya ilişkin İbranice yapılan açıklamada, "İngiliz hükümeti mevcut ticaret anlaşmasına bağlılığını sürdürürken, Batı Şeria ve Gazze'de özellikle kötü politikaları destekleyen Netanyahu hükümeti ile yeni ve iyileştirilmiş bir ticaret anlaşması üzerinde görüşmelere devam etmek mümkün değildir" denildi.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIM

Yine hükümet adına yapılan ayrı bir açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Aynı zamanda İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Gazze'deki operasyonun genişlemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı 'acımasızlık' olarak nitelendirdi. Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının 11 haftadır engellenmesine de değinen Lammy, durumun 'savunulamaz' ve 'zalimce' olduğunu söyledi. Lammy ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki ablukanın 'hemen sonlanması' çağrısında da bulundu.

Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

İngiltere kadar olamıyoruz...

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Haber Yorumlarıademsakarr:

helal olsun ne diyelim

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

sözde karşı olan tayyare gemileri sürüyor:)

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

israel boz bu İngiltere nin telefon systemimi ha ha ha

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

evet siber saldırı geliyor İngiltere'nin elektriği ve GSM operatörleri gider

Yorum Beğen25
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