İngiltere'de yapılacak yerel seçimler neye işaret ediyor?

Birleşik Krallık 7 Mayıs Perşembe günü 2024 genel seçimlerinden bu yana en önemli seçimlere sahne olacak.

İngiltere'de bir dizi belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilecek, İskoçya ve Galler'deki seçmenler ulusal parlamentoları için temsilciler belirleyecek.

Anketler Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nin büyük kayıplara uğrayacağını, göçmen karşıtı sağcı Reform Partisi ile Filistin yanlısı gösterilere destek çıkan Yeşil Parti'nin oy kazanacağını gösteriyor.

7 Mayıs'ta Londra'nın Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford belediyelerinde başkanlık seçimleri de yapılacak.

İngiltere'de belediye meclis üyeleri dar bölge çoğunluk sistemine göre seçiliyor. Her seçim bölgesinde en çok oyu alan aday ya da adaylar seçimi kazanıyor ve meclis üyesi oluyor.

En fazla sandalyeyi kazanan siyasi parti, belediye meclisinin kontrolünü elde ediyor.

Belediye meclisleri; yaşlılara ve engellilere bakım, çöp toplama ve geri dönüşüm, konut, eğitim ve yol bakımı dahil olmak üzere yerel hizmetlerden sorumlu.

İngiltere'de birçok belediye meclisi finansman kriziyle karşı karşıya; son yıllarda belediye vergisini artırırken hizmetlerde kesintiye gitmiş durumda.

İşçi Partisi'nin büyük sınavı

Genel seçimlerde 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını yıktıktan iki yıl sonra İşçi Partisi 7 Mayıs'ta en büyük sınavıyla karşı karşıya olacak.

Anketlere göre İngiltere, Galler ve İskoçya'da İşçi Partisi büyük bir hezimet yaşayacak.

Kamuoyu yoklamaları, Galler'de yerel parlamento Senedd'in kurulduğu 1999'dan beri seçimleri kazanan İşçi Partisi'nin Galler milliyetçisi sosyal demokrat parti Plaid Cymru ve göçmen karşıtı sağcı Reform Partisi'nin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Çok partili hayat

On yıllar boyunca, İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti, Britanya siyasetinin iktidar partileri oldu. Elbette tek parti onlar değildi ancak çoğu zaman rakiplerini geride bırakarak öne çıktılar.

Ancak şimdi Birleşik Krallık'ta siyasetin rengi değişiyor.

İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti'nin tersine yerel seçimlerde Reform ve Yeşiller'in yanı sıra Liberal Demokratlar'ın da kazançlı çıkması mümkün görülüyor.

Bu partilerin çoğu uzun süredir siyaset sahnesinde. Reform Partisi'nin kuruluşu çok eskiye dayanmasa da lideri Nigel Farage, İngiltere'nin AB'den çıkması yönündeki kampanyayı yıllarca sürdüren isimdi.

Ancak değişen şey, geçmişe kıyasla hepsinin daha fazla yerde daha rekabetçi görünmesi. Bu durum, İşçi Partililerin ve Muhafazakarların popülerliklerini kaybettiği bir döneme denk geliyor.

BBC'nin baş seçim analisti Profesör John Curtice yaptığı bir açıklamada, "Eşi benzeri görülmemiş koşullarda yaşıyoruz. Kamuoyu yoklamaları, geleneksel Muhafazakar-İşçi Partisi ikilisinin, 1920'lerde ortaya çıkışından bu yana karşılaştığı en büyük meydan okumayla karşı karşıya olduğunu gösteriyor" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Britanya siyasetinin temel varsayımları - Muhafazakarların sağında ya da İşçi Partisi'nin solunda başka bir partiye alan kalmadığı - artık geçerliliğini yitirdi. Britanya siyaseti, savaş sonrası dönemde hiç bu kadar farklı görülmemişti."

Reform Partisi, göçmen karşıtı söylemleri, vergilerin azaltılması ve kamu harcamalarında kesinti yapılması vaatleriyle öne çıktı.

Partinin lideri Nigel Farage, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı aldığı 2016'daki referandumda, daha sonra İngiltere Başbakanı da seçilecek Boris Johnson ile birlikte Brexit kampanyasında en çok dikkat çeken isimdi.

Yeşil Parti, Gazze'de bir soykırım işlendiği görüşünde.

İsrail bu iddiaları reddediyor.

Tesisat işçisi Yeşil Partili Hannah Spencer, Şubat ayındaki ara seçimlerde İşçi Partisi'ne ait sandalyeyi alıp milletvekili seçilmişti.