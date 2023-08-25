İngiltere'de milyonluk kaza! Tır devrildi, lüks otomobiller yola savruldu

İngiltere'nin Kent şehrinde, Aston Martin, Lamborghini ve BMW gibi lüks otomobilleri taşıyan bir tır devrildi. Kaza sonucu tırın kasası açıldı ve dokuz lüks otomobil yola savruldu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobiller ise ciddi hasar gördü.