İngiltere'de milyonluk kaza! Tır devrildi, lüks otomobiller yola savruldu
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İngiltere'nin Kent şehrinde, Aston Martin, Lamborghini ve BMW gibi lüks otomobilleri taşıyan bir tır devrildi. Kaza sonucu tırın kasası açıldı ve dokuz lüks otomobil yola savruldu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobiller ise ciddi hasar gördü.
İngiltere'de Aston Martin, Lamborghini ve BMW gibi milyonlarca pound değerindeki dokuz lüks otomobili taşıyan tır devrildi. Kazada lüks otomobiller yola savruldu.
OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ
Londra'nın doğusundaki Kent şehrinde meydana gelen kazada, tırın şoförü hafif şekilde yaralanırken Mercedes, Lamborghini, Aston Martin ve BMW gibi farklı markalardaki 9 otomobilde ciddi hasar oluştu.
YARIŞ PİSTİNDE KULLANILIYORLARDI
Öte yandan araçların, yarış pistinde sürüş deneyimi yaşamak isteyen kişiler tarafından kullanıldığını bildirildi.
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