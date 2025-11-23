Haberler

İngiltere'de 'Palestine Action' İçin Yapılan Eylemde 90 Gözaltı

İngiltere'de 'Palestine Action' İçin Yapılan Eylemde 90 Gözaltı
İngiltere'nin başkenti Londra'da, 'Palestine Action' grubunun yasaklanmasına karşı düzenlenen eylemde 90 kişi gözaltına alındı. Eylemciler, yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

İNGİLTERE'de, 'Palestine Action' grubunun temmuzda 'yasaklı örgüt' ilan edilmesine tepki gösterenlerin ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tavistock Meydanı'nda toplanan eylemciler, ülkede İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan 'Palestine Action' grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterdi. Londra Metropolitan Polisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, protestoda en az 90 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
