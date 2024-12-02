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İngiltere'de İsrail protestosu! Ölü gömme eylemi düzenlediler

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İngiltere'de Gazze'de devam eden İsrail soykırımı ile ilgili dikkat çeken bir eylem yapıldı. Aktivistler, Newcastle Merkez İstasyonu'nda ölü gömme eylemi düzenledi.

Dünyanın birçok yerinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve soykırımı tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak aktivistlerin İngiltere'de düzenlediği protesto sosyal medyada ses getirdi.

Aktivistler, Gazze'de devam eden İsrail soykırımını protesto etmek için İngiltere'nin Newcastle Merkez İstasyonu'nda ölü gömme eylemi düzenledi. İstasyondaki vatandaşların meraklı bakışları arasında düzenlenen gösteri, sosyal medyada da ses getirdi.

İngiltere'de İsrail protestosu! Ölü gömme eylemi düzenlediler
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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