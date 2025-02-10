Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de İşçi Partisi hükümetinin göreve geldiği Temmuz ayından bu yana yasa dışı çalışan göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son altı ayda 5.424 işyeri denetlendi ve bu denetimlerde 3.930 kaçak işçi yakalandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %38 artış gösterdi.

İngiltere'de yasa dışı çalışan göçmenlere yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı. İşçi Partisi hükümetinin göreve geldiği Temmuz ayından bu yana yapılan denetimlerde rekor seviyede yakalama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tırnak bakım salonları, araba yıkama istasyonları, restoranlar ve elektronik sigara dükkânlarını kapsayan operasyonlarda, son altı ayda 5.424 işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 3.930 kaçak işçi yakalandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi.

Ocak ayında düzenlenen 828 işyeri baskınında 609 kaçak işçi gözaltına alındı. Bakanlık yetkilileri, bu sayının 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek aylık yakalama sayısı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Kaçak işçi çalıştıran işverenler ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Bu durum sadece Manş Denizi'ni tehlikeli yollarla geçmeyi teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda savunmasız insanların istismar edilmesine de yol açıyor" dedi.

İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı

İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı

İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı
img

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
img

Osimhen için dünya devinden çılgın plan
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiyenin geri kabul anlaşması var yunanistana postalayın ordan da Türkiyeye gelsin zaten bop projesi tam hızla devam ediyor burada marmara bölgesi ve ic anadoludan öteye cıkamaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.