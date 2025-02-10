İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı

İngiltere'de yasa dışı çalışan göçmenlere yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı. İşçi Partisi hükümetinin göreve geldiği Temmuz ayından bu yana yapılan denetimlerde rekor seviyede yakalama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tırnak bakım salonları, araba yıkama istasyonları, restoranlar ve elektronik sigara dükkânlarını kapsayan operasyonlarda, son altı ayda 5.424 işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 3.930 kaçak işçi yakalandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi.

Ocak ayında düzenlenen 828 işyeri baskınında 609 kaçak işçi gözaltına alındı. Bakanlık yetkilileri, bu sayının 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek aylık yakalama sayısı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Kaçak işçi çalıştıran işverenler ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Bu durum sadece Manş Denizi'ni tehlikeli yollarla geçmeyi teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda savunmasız insanların istismar edilmesine de yol açıyor" dedi.