İngiltere'de bir kadın, aynı anda doğurduğu bebeklerin ikiz olmadığını öğrendi

İngiltere'de bir kadın, son derece nadir görülen bir doğum gerçekleştirdi. 30 yaşında iki bebek dünyaya getiren kadının, 'süperfetasyon' sebebiyle çocuklarına 28 gün arayla hamile kaldığı ve ikiz olmadıkları ortaya çıktı.

İngiltere'nin Herefordshire şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small, ilk bebeğine hamile kaldıktan dört hafta sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. Aynı gün çocuklarını kucağına alan kadın, yapılan testler sonrasında bebeklerinin ikiz olmadığını öğrendi.

Doktorlar, ilk olarak bebeklerin farklı boy ve kilolarda olmasından şüphelendi. Durumu araştıran doktorlar, annenin 'süperfetasyon' nedeniyle bebeklerine bir ay arayla hamile kaldığını ortaya çıkardılar.

ŞİMDİYE DEK BİLİNEN 10 VAKA VAR

Dünyada şimdiye dek 'süperfetasyon'la gerçekleşen 10 doğum olduğu belirtilirken Holly ve Darcy adını verdiği bebekleriyle ilgili ilk süreci değerlendiren anne Sophie, "Farklı aşamalarda büyüyen iki bebek taşıyordum ama bunu bilmiyorduk. Hamileliğim boyunca sürekli hastalandım. Doktorlar nedenini bir türlü bulamıyordu. Darcy 32; Holly 36 haftalık bebeklerdi. Doktorlar ilk başta ikisi arasındaki farklı anlayamadı. İncelemelerden sonra farklı büyüme evrelerinde oldukları fark edildi. Birbirlerinden çok farklıydılar" diye konuştu.