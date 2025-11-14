Haberler

İngiltere'de bir ilk: Cherry Vann, Galler'in ilk açık eşcinsel başpiskoposu oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İngiltere'de bir ilk: Cherry Vann, Galler'in ilk açık eşcinsel başpiskoposu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galler Kilisesi, 2025 yılında tarih yazdı. Cherry Vann, Galler Başpiskoposu olarak seçilerek hem bölge hem de dünya çapında dikkat çeken bir ilki gerçekleştirdi. Vann, kilise tarihinde başpiskoposluk yapan ilk açık eşcinsel oldu.

2020'den beri Monmouth Piskoposluğu yapan Cherry Vann, bu yılın temmuz ayında Galler Kilisesi tarihinde bir ilke imza atarak ilk kadın ve açık eşcinsel başpiskopos oldu. Vann'ın seçimi, kilisede çeşitlilik ve kapsayıcılığın simgesi olarak görülürken, bazı muhafazakâr çevrelerden eleştiri aldı.

"YILLARCA SAKLADIK"

66 yaşındaki Cherry Vann, daha önce Monmouth Piskoposu olarak görev yapıyordu. 1994 yılında kiliseye rahip olarak atanan ilk kadınlardan biri olan Vann, uzun yıllardır eşcinsel bir yaşam sürüyor.

Vann, 30 yıldır partneri Wendy Diamond ile birlikte yaşıyor. Seçimden sonra Vann, geçmişte cinsel yönelimini gizlemek zorunda kaldığını belirterek, "Yıllarca ilişkimizi sakladım çünkü bir gün gazetelerin ön sayfasında kendimi görmekten korktum" dedi. Wendy'nin, kilise törenlerine ve ayinlere kendisiylebirlikte katıldığını belirten Vann,bu durumun kilise içinde "normal" karşılandığını belirtti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza

Ülkede gündem o! Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson'a ret kararı

Michael Jackson'ın kızı şokta! Miras davasında beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.