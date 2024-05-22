Başbakan Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan parlamentonun feshini istediğini ve ocak ayında yapılması planlanan genel seçimin ise erkene alınarak 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.



"KRALDAN PARLAMENTONUN FESHİNİ İSTEDİM"

Başbakan Sunak, başkent Londra'daki Downing Caddesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin 4 Temmuz Perşembe günü sandık başına gideceğini söyledi. Sunak, "Bugün erken saatlerde Majesteleri Kral ile parlamentonun feshedilmesi talebinde bulundum. Kral bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçim yapacağız." dedi.

"SEÇİM, SOĞUK SAVAŞ'IN SONA ERMESİNDEN BU YANA OLDUĞUNDAN DAHA TEHLİKE BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK"

Sunak, bu seçimin dünyanın "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana olduğundan daha tehlikeli" bir dönemde gerçekleşeceğini söyledi. Sunak'ın bu açıklaması, Kabine Toplantısı'nın ardından geldi.

Avam Kamarası'ndaki Başbakan Soruları (PMQ'lar) oturumu sırasında İskoç Ulusal Partisi'nin Westminster lideri Stephen Flynn, Sunak'a seçim yapmaktan "korkup korkmadığını" sordu. Başbakan, seçimlerin daha önce defalarca dile getirildiği gibi yılın ikinci yarısında yapılacağını söyledi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın da, seçim duyurusuna yanıt olarak bugün ilerleyen saatlerde ulusa sesleneceği bildirildi.

30 MAYIS'TA PARLAMENTO FESHEDİLECEK

Diğer taraftan ülkede 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim öncesi parlamento 24 Mayıs'ta tatile girecek. 30 Mayıs'ta ise feshedilecek. Seçim sonrası yeni parlamento, 17 Temmuz'da göreve başlayacak.