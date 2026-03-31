Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Londra'da Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile Londra'da bir araya gelerek göç, sınır güvenliği ve geri dönüşler gibi konuları ele aldı. Düzensiz göçün önlenmesi ve terörle mücadele iş birliği de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin başkenti Londra'da Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile bir araya gelerek göç, sınır güvenliği ve geri dönüşler konularında iş birliğini görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Şara arasındaki görüşmede, "düzensiz göçün önlenmesi, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadele başlıkları" ele alındı.

Açıklamada, "Starmer'ın, Suriye hükümetinin IŞİD'e karşı attığı adımları memnuniyetle karşıladığı ve iki ülke arasındaki terörle mücadele iş birliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çektiği" bildirildi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel istikrar ve ekonomik konuların da ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

