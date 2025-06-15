İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'daki Gerilime Dikkat Çekti

İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'daki Gerilime Dikkat Çekti
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik olarak bölgeye askeri varlık taşıdıklarını ve tansiyonun düşürülmesi adına adımlar attıklarını açıkladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, "Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi için Kanada'ya yaptığı yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını belirterek, "Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır. Sürekli verdiğimiz mesaj tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Bu nedenle attığımız her adım ve yaptığımız her görüşme, gerginliği azaltmaya yöneliktir" diye konuştu.

Starmer, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı görüşmede İsrail'in güvenliğini de ele aldıklarını kaydederek, "İngiltere'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili uzun süredir devam eden bir endişesi var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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