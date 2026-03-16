İngiltere Başbakanı: Daha Geniş Çaplı Bir Savaşa Dahil Olmayacağız

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, "Gerekli önlemleri alırken, daha geniş çaplı bir savaşa dahil olmayacağız" dedi.

Başbakan Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere de dahil olmak üzere müttefiklerin bölgede askeri destek sağlamaması halinde NATO'nun geleceğinin tehlikeye girebileceği uyarısının ardından açıklamada bulundu. Ülkesinin daha geniş çaplı bir savaşa dahil olmayacağını belirten Starmer, "İngiltere'nin önceliği, bölgedeki vatandaşlarını korumak ve kendisi ile müttefiklerini savunmak için gerekli adımları atmak. Gerekli önlemleri alırken, savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

