İngiltere Başbakanı konuşma yaptığı sırada sahneden apar topar indi! Sebebini ise sonradan açıkladılar

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ilkim zirvesine katılmak için Mısır'a gitti. Sunak, burada konuşma yaptığı sırada bir anda kürsüden apar topar indi. Salondakileri şaşkına çevire bu hareket sonrasında yetkililer, ısrarla ciddi bir durum olmadığını, meselenin sadece Alman ve Güney Afrika heyetleri ile buluşmak için verilmiş geç bir karardan ibaret olduğunu belirtti.

İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Rishi Sunak, iklim zirvesine katılmak için Mısır'a gitti. Sunak, burada konuşma yaptığı sırada yaptığı hareket ile herkesi şaşkına çevirdi.

APAR TOPAR SALONU TERK ETTİ

Rishi Sunak, iklim değişikliği ile mücadele mesajları verdiği sırada yardımcılarının gelip kulağına bir şey fısıldaması sonrası sahneden apar topar indi. O anlarda herkes şaşkına dönmüşken yetkililer, ısrarla ciddi bir durum olmadığını, meselenin sadece Alman ve Güney Afrika heyetleri ile buluşmak için verilmiş geç bir karardan ibaret olduğunu belirtti.

"SAVAŞ HIZLI HAREKET ETMEMİZE ENGEL DEĞİL"

Sunak ayrıca burada verdiği mesajda, "Putin'in Ukrayna'daki menfur savaşı ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda yavaş hareket etmek için bir neden değil. Bunlar, daha hızlı hareket etmek için bir sebep" ifadelerini kullanıldı.

"SON BİR ŞANS"

Geçen yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Konferansı'nın, küresel sıcaklıkların düşük tutulması için bir plan oluşturması noktasında "son bir şans" olduğunu vurgulayan Sunak, iklim güvenliği ile enerji güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını belirtti.