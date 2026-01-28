Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin'de

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin'de
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine Pekin'e ulaştı. 28-31 Ocak tarihleri arasında sürecek ziyareti, son 8 yılın ardından bir İngiliz Başbakanı'nın Çin'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Starmer, temasları çerçevesinde Pekin ve Şanghay'ı ziyaret edecek.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine ülkeye gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Pekin'e indi. Starmer, varışının ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'e indim. İngiliz halkına kazanım sağlamak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Starmer'ın 28-31 Ocak tarihleri arasında sürecek ziyareti, 8 yıl aradan sonra bir İngiliz Başbakanı tarafından Çin'e yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. 4 gün sürecek temaslar kapsamında Pekin ve Şanghay'ı ziyaret edecek olan Starmer'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmesi ve mevkidaşı Li Qiang ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Starmer, Çin gezisinin ardından Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşmek üzere Tokyo'ya gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
