İngiltere Başbakanı Burnham: Ukrayna'ya destek yüzde 100 ve sarsılmaz

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Londra ziyareti öncesinde, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteğin "yüzde 100 ve sarsılmaz" olduğunu belirtti.

Burnham, BBC'ye yaptığı açıklamada, başbakanlık görevine başladıktan sonra ağırlayacağı ilk yabancı liderin Zelenski olacağını belirterek, "Ukrayna'ya desteğim sarsılmaz ve yüzde 100 olacak. Ukrayna halkının ihtiyaç duyduğu ve doğru gördüğü her konuda üzerime düşeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Burnham, İngiltere'nin geliştirdiği Stone Cloak elektronik harp sisteminin fikri mülkiyet haklarının Ukrayna ile paylaşılacağını da açıkladı. Bu sayede Ukrayna'nın sistemi seri üretmesi amaçlanırken, teknoloji gelecekte İngiltere'nin yeni nesil uzun menzilli silahlarına da entegre edilecek.

Burnham ayrıca, Stone Cloak'a ilişkin, "Hem İngiltere'nin hem de Ukrayna'nın güvenliğinin korunmasında kritik rol oynayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA