Haberler

İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı

İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'a yönelik savunma amaçlı saldırılarda İngiltere'nin askeri üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini duyurdu. Starmer, bu kararın İran'ın bölgedeki balistik füzelerini depoladığı noktaları hedef alan savunma operasyonlarının bir parçası olduğunu belirtti. Başbakan, İngiltere'nin doğrudan saldırı operasyonlarının parçası olmadığını, rolünün savunma ve koordinasyonla sınırlı olduğunu ifade etti.

  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'a yönelik savunma amaçlı saldırılarda İngiliz askeri üslerini kullanma talebini kabul etti.
  • İngiltere, ABD'nin İran'ın balistik füze depolarına ve fırlatma rampalarına yönelik sınırlı saldırılar için üs kullanımına izin verdi.
  • İngiltere, İran'a yönelik saldırı operasyonlarına doğrudan katılmayacak ve rolü savunma ve koordinasyonla sınırlı kalacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'a yönelik savunma amaçlı saldırılarda İngiliz askeri üslerini kullanma talebini kabul ettiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı, bu kararın İran'ın bölgedeki balistik füzelerini depoladığı noktaları hedef alan savunma operasyonlarının bir parçası olduğunu belirtti.

HÜKÜMET ONAY VERDİ

Starmer, yaptığı açıklamada ABD'nin, İran'a fırlattığı füzelerin depolarına ve fırlatma rampalarına yönelik sınırlı ve savunma amaçlı saldırılar düzenlemek için Britanya'ya ait üsleri kullanma izni talep ettiğini ve hükümetin bu talebi onayladığını söyledi. Bu adımın, İran'ın bölgedeki saldırı riskini azaltmak ve müttefikleri korumak için gerekli olduğunu vurguladı.

Starmer ayrıca İngiliz askerî varlığının savunma odağında olduğunu yineledi ve "Bölgedeki tehditleri durdurmanın tek yolunun, İran'ın füzelerini kaynağında imha etmek olduğunu düşünüyoruz" dedi.

OPERASYONLARA DOĞRUDAN KATILMAYACAK

Starmer, açıklamasında ABD'nin talebinin müttefiklerin güvenliğini korumaya yönelik olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi. İngiltere'nin doğrudan saldırı operasyonlarının parçası olmadığını belirten Başbakan, ülkesinin rolünün savunma ve koordinasyonla sınırlı olduğunu kaydetti.

Starmer, "Hepimiz Irak'taki hataları hatırlıyoruz ve bu dersler çıkardık.İran'a yönelik saldırılara katılmadık ve şimdi saldırgan bir eyleme katılmayacağız ama ABD, Britanya üslerini kullanmasına izin verdik." ifadelerini kullandı.

Benzer bir kararın Almanya ve Fransa'dan da gelmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu

Merkez Bankası Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldıran Trump'a kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'den çağrı var

İran'a saldıran Trump'a kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı var
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük

İşte İran'ın saldırılarında en ağır hasar alan şehir
İran'a saldıran Trump'a kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'den çağrı var

İran'a saldıran Trump'a kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap