İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'a yönelik savunma amaçlı saldırılarda İngiliz askeri üslerini kullanma talebini kabul ettiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı, bu kararın İran'ın bölgedeki balistik füzelerini depoladığı noktaları hedef alan savunma operasyonlarının bir parçası olduğunu belirtti.

HÜKÜMET ONAY VERDİ

Starmer, yaptığı açıklamada ABD'nin, İran'a fırlattığı füzelerin depolarına ve fırlatma rampalarına yönelik sınırlı ve savunma amaçlı saldırılar düzenlemek için Britanya'ya ait üsleri kullanma izni talep ettiğini ve hükümetin bu talebi onayladığını söyledi. Bu adımın, İran'ın bölgedeki saldırı riskini azaltmak ve müttefikleri korumak için gerekli olduğunu vurguladı.

Starmer ayrıca İngiliz askerî varlığının savunma odağında olduğunu yineledi ve "Bölgedeki tehditleri durdurmanın tek yolunun, İran'ın füzelerini kaynağında imha etmek olduğunu düşünüyoruz" dedi.

OPERASYONLARA DOĞRUDAN KATILMAYACAK

Starmer, açıklamasında ABD'nin talebinin müttefiklerin güvenliğini korumaya yönelik olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi. İngiltere'nin doğrudan saldırı operasyonlarının parçası olmadığını belirten Başbakan, ülkesinin rolünün savunma ve koordinasyonla sınırlı olduğunu kaydetti.

Starmer, "Hepimiz Irak'taki hataları hatırlıyoruz ve bu dersler çıkardık.İran'a yönelik saldırılara katılmadık ve şimdi saldırgan bir eyleme katılmayacağız ama ABD, Britanya üslerini kullanmasına izin verdik." ifadelerini kullandı.

Benzer bir kararın Almanya ve Fransa'dan da gelmesi bekleniyor.