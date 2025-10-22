İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

İsrail'de Türkiye paniği her geçen gün artıyor. İngiltere merkezli Reuters ajansında yayınlanan analizde Ankara'nın Gazze ateşkesinde üstlendiği etkili role dikkat çekildi. Türkiye'nin Hamas'ı masaya oturttuğuna vurgu yapılan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu satrancındaki önemini daha da güçlendirdiği belirtildi.

"İSRAİL AÇISINDAN KAYGI BÜYÜYOR"

Maariv gazetesinde yer alan haberde "Ankara'nın Gazze sürecinin parçası olması, İsrail açısından kaygı yaratıyor" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNE VURGU YAPILDI

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekildi. Haberde, İsrail ve Filistin'in bulunduğu bölgenin 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildiği hatırlatıldı ve bölgede Türk izlerinin varlığı vurgulandı.

"NETANYAHU TÜRKİYE'NİN GAZZE'DEKİ VARLIĞINA KARŞI ÇIKIYOR"

Hayom gazetesi Türkiye'nin bundan sonra Gazze'de oynayacağı role dikkat çekti ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'nin Gazze'deki varlığına karşı çıktığını ve bunun Tel Aviv için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladığını yazdı.

Jerusalem Post gazetesi de Türk bayraklarıyla Gazze'de yürütülen çalışmaları ele aldı ve Türkiye'nin Gazze'nin yeniden yapılanma sürecine fiilen dahil olduğunun ve bölgesel etkinliğini artırdığının ilk işareti olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Trump'ın Gazze'de görev yapacak istikrar gücünü belirleme çalışmalarına başladığı iddia edildi. Haaretz'e göre, Trump bu görev için Azerbaycan'ı değerlendirdi.