İngiliz basınında dikkat çeken manşet: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var - Haberler

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İngiliz basınında dikkat çeken manşet: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18. gününde İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Ukrayna adına savaşmak isteyen yabancı gönüllü askerlere ilişkin haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin çağrısı sonrası ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinden çok sayıda başvuru geldiği hatta bu ülkelerin arasında Türkiye, Avustralya ve Fransa'nın da yer aldığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "lejyoner askerler" çağrısına çok sayıda yanıt geldiği ortaya çıktı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, farklı ülkelerden Ukrayna adına savaşmak isteyen gönüllülerin çok sayıda başvuru yaptığını yazarken, Ukrayna'da sadece bu lejyonerlere yanıt vermek için yaklaşık 100 gönüllünün bir iletişim ağı oluşturduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni Anton Bondarenko, savaşın başlamasıyla birlikte çok sayıda yabancı gönüllünün Ukrayna adına savaşmak istediğini ve kendisi gibi yaklaşık 100 kişinin bir iletişim ağı oluşturduğunu söyledi.

Kiev'de annesiyle yaşadığı evde "sanal call-center" kuran ve farklı ülkelerdeki potansiyel gönüllülerin sorularını yanıtlayan Bondarenko, "Dünyanın her yerinden insanlar bizimle iletişime geçiyor. Muhtemelen bizimle en çok iletişime geçenler ABD'liler. Fakat Avustralya, Türkiye ve Fransa'dan da var. Her yerden geliyorlar" dedi.

Geçen hafta Türkiye'ye gelerek Rus mevkidaşıyla görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın açıklamalarının hatırlatıldığı haberde 52 ülkeden yaklaşık 20 bin gönüllünün Ukrayna için savaşmak için başvurduğu belirtildi. Sözcü'nün haberine göre özellikle batı ülkelerinde görev almış ve Orta Doğu ya da Afganistan tecrübesi olan askerlerin gelmesinin istendiği belirtilirken Sunday Times, gönüllü adaylarının önce ülkelerindeki Ukrayna temsilciliklerine başvurması gerektiğini yazdı.

Gazete, resmi adı "Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu" olarak bilinen gruba dahil olmak isteyenlerin resmi başvuru sonrasında onaylanması durumunda Ukrayna sınırına yakın 5 Polonya şehrine gitmesi ve daha sonra oradan Ukrayna'ya gitmesi gerektiğini de aktardı. İngiltere'deki büyükelçilik binası önünde gazeteye konuşan bir gönüllü, "Mariupol'daki hastaneyi vurmaları benim için dönüm noktası oldu. O saldırıdan sonra karar verdim" yorumunu yaptı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Moskova, Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (29)

Ser mert mert:

işiniz yalan Avrupa,kumar yok.tarih okuyun olanları unuttuysaniz. Aklınızca bizi savaşa sürükleyeceksiniz, Türkiye o numaraları yemiyor artık.akillanin...

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Sinem:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, “savaş tecrübesine” sahip Avrupalıları silahlanmaya ve Ukrayna'yı işgalci Rus güçlerine karşı savunmaya çağırıyor.Turkiye ye asker gonder demiyor. Ya haberi nereye getirdiniz. Gonullu asker bunlar.

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AJ B:

TSK askeri degil bunlar , gonullu oraya gidecek parali asker olucak kisiler ve aralarinda Turkler de var, Turk devletinin gonderecegi asker degil. Haber okumadan yorum yaziyorsunuz.

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