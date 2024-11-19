İndirimli televizyonlar için vatandaşlar yumruk yumruğa kavga etti

Meksika'nın Tehuacán kentinde bulunan Walmart mağazasında, indirimli televizyonları almak isteyen müşteriler arasında büyük bir kavga yaşandı. El Buen Fin adı verilen indirim günlerinde meydana gelen olayda 50'den fazla kişinin karıştığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, televizyon kutularının bulunduğu bölümde toplanan kalabalığın önce sözlü, ardından fiziksel kavgaya tutuştuğu görüldü. Beyaz tişörtlü bir müşterinin televizyon kutusuna ulaşma çabası, gri ceketli başka bir müşteri tarafından engellenince olaylar kontrolden çıktı.

Mağaza güvenlik görevlileri ve personelin müdahale ettiği kavgada ölen ya da yaralanan olmadı. Mağaza yetkilileri, sınırlı sayıda ürün nedeniyle yaşanan izdihamın kontrol altına alındığını açıkladı.

Meksika'nın Kara Cuma'sı olarak bilinen El Buen Fin etkinliği, 15-18 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Meksika Devrim Günü öncesinde gerçekleşen bu indirim günleri, tüm ülkede yoğun ilgi görüyor.

Benzer olayların önüne geçmek için mağazaların ek güvenlik önlemleri alacağı belirtilirken, yaklaşan küresel Kara Cuma indirimleri öncesi tüm dünyada benzer izdihamların yaşanabileceği endişesi dile getiriliyor.