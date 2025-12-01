Indiana'da 50'den Fazla Araçla Zincirleme Kaza

ABD'nin Indiana eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ABD'nin Indiana eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına Şükran Günü tatili bitiminde oluşan yoğunluğun ve kar yağışının neden olduğu bildirildi. Yetkililer, kazada yaralanan olmadığını ancak araçlarda hasar meydana geldiğini açıkladı.