Indiana'da 50'den Fazla Araçla Zincirleme Kaza
ABD'nin Indiana eyaletinde Şükran Günü tatili sonrası yoğunluk ve kar yağışının etkisiyle 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
ABD'nin Indiana eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
ABD'nin Indiana eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına Şükran Günü tatili bitiminde oluşan yoğunluğun ve kar yağışının neden olduğu bildirildi. Yetkililer, kazada yaralanan olmadığını ancak araçlarda hasar meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya