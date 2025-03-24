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İmamoğlu'na destek isteyen İsrailli sınır dışı edildi

İmamoğlu'na destek isteyen İsrailli sınır dışı edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki gösterilerde provokatif davranışlar sergileyen ABD uyruklu İsrailli Michael Anthony Ganoe, sınır dışı edildi.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki gösterilerde provokatif davranışlar sergileyince gözaltına alınan ABD vatandaşı, akşam saatlerinde sınır dışı edilerek yaşadığı İsrail'e gönderildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde provokatif davranışlar sergileyen ve "beşinci kol faaliyetleri"nde bulunduğu ifade edilen ABD uyruklu İsrailli Michael Anthony Ganoe bugün gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan" gözaltına alınan ve bu maddelerden işlem yapılan Ganoe, akşam saatlerinde sınır dışı edilerek üçüncü bir ülke üzerinden İsrail'e gönderildi. Türkiye saati ile 20.30'da sınır dışı edilen Ganoe'nin İstanbul'da kaldığı süre zarfında ülke aleyhinde provokatif yayınlara imza attığı belirtildi.

ÜLKEYE 20 MART'TA GİRİŞ YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bir gün sonra 20 Mart'ta İstanbul'a giriş yaptığı belirlenen Michael Ganoe'nin yaptığı yayınlarda, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız, çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler" ifadelerini kullanarak beşinci kol faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

başka kim destek verebilir, içimizdeki düşmanlar

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Haber YorumlarıSelimk:

Suriye'de güçlü olmamız CHP dahil bir çok ülkenin zoruna gitti. başta İsrail. CHP yanlış safta.

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

CHP sahip çıkmadan gönderelim demişler

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Haber Yorumlarısahinkayaismail:

yahüdı köpeği nin kime destek vermesini beklerdiniz kan çekiyor

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp de imamoğluda her zaman israili destekledi sasırdıkmi

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

diğer kardeşleri hala türkiyede ama, onların da sınırdışı edilmeleri gerekmez mi

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Haber YorumlarıHikmet Döner:

kazık la uğurlandı umarım p.ç

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Haber YorumlarıArda USİU :

TÜRKİYE DE GİZLİ İSRAİL VE ABD NİN FETÖ KÖKENLİ AJANLARI KOL GEZİYOR....

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