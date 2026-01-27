İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, DEM Partililerin, "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor." iddiasına sert tepki gösterdi. Duran, "İddia, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir. Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız." dedi.
