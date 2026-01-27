Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, DEM Partililerin, "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor." iddiasına sert tepki gösterdi. Duran, "İddia, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir. Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiası hakikatsiz, toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye yönelik girişimdir." açıklamasını yaptı.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCHP Savar:

iletişim başkanı John Duran

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Bu tanıdık bir oyun her zamanki gibi.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOkan Erginyurek:

İletişim başkanına mı yoksa hükümetin ve sahada olanlara mı inanalım

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıD:

Hassas davranılmalı nitekim yanlış kararlar tarih önünde ciddi kırılmalara yol açabilir malesef.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

