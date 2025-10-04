Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Küresel Sumud Filosuna Destek
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Küresel Sumud Filosuna katılan vatandaşların cesaretlerini ve kararlılıklarını selamladı. THY uçağıyla ülkeye dönen 36 vatandaş hakkında bilgi verdi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağımızla ülkemize ulaştı. Diğer vatandaşlarımız da kısa süre içinde ülkemizde olacak. Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
