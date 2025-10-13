Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Ateşkes Mutabakatına İmza Attı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen ve Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÖNEMİNİ VURGULADI'

Duran, "Cumhurbaşkanımız, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu; kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı. Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir. Ülkemiz, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek; mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.