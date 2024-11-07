İlber Ortaylı'nın Trump yorumu tekrar gündemde

Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Dünyanın takip ettiği seçim geride kalırken, geçtiğimiz aylarda İlber Ortaylı'nın katıldığı bir programda Trump sorusunu yanıtladığı görüntüler yeniden gündem oldu.

İlber Ortaylı, "Amerikan Başkanlığı'nda Trump'ın oturduğu bir dünya nasıl bir dünya olur?" sorusuna, "Oldukça hödük bir dünya" yanıtını vermişti. Ortaylı'nın sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve Trump hakkında daha önce söylediği sözler de konuşuldu.

"TRUMP CAHİL BİR ADAM"

Ortaylı, 2019'da da Trump için "Trump dünya görüşü itibariyle cahil bir adam. Onu tartışmayacağım bile, bunlar insanların hayatını çalan bir şebekedir" demişti.