İki tacizcinin eşarbını çekmesi sonucu yere düşen genç kız başka bir motosikletin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, bir kız okuldan eve dönerken motosikletli iki tacizcinin saldırısına uğradı. Eşarbası çekilen kız düşüp yere düştü, ardından bir başka motosikletin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.. Bu korkunç olay, kadına yönelik şiddete daha sert cezalar taleplerini tetikledi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh'ta eyaletinde, bir kız okuldan eve döndüğü sırada motosikletli iki tacizci kızın arkasından yaklaşıp eşarbını çekti.

Kız dengesini kaybedip yere düştü. Kızın düştüğünü fark edemeyen başak bir motosiklet sürücüsü yerde yatan kıza çarparak öldürdü.

Olay anına videonun sosyal medyada üzerinden paylaşılmasından sonra vatandaşlar kadına karşı taciz ve şiddet suçlarına karşı daha ağır ceza verilmesi çağrısında bulundu.

Videoda, okuldan bisikletle dönerken bir kızın, arkasından gelen iki kişi tarafından rahatsız edildiği ve eşarbının çekildiği görülüyor.

Eşarbı çekilen kız dengesini kaybedip motosikletten düştü. Arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü kızı fark etmediği için kıza hızla çarparak öldürdü.

Polis şüphelilerden birini bacağından vurarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.