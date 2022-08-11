İki kişi tartışmada sınır tanımadı! Kavgada alışveriş arabası ve metal direği birbirlerine fırlattılar

Los Angeles'ta iki evsiz kişi arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma giderek büyüdü. Birbirlerine alışveriş arabası ve metal direkle saldırdılar. O anlar kameralara yansıdı.

Los Angeles'taki Venice Sahili'nde iki kişi çelik direk ve alışveriş arabasıyla birbirine saldırdı. Videoda gömleksiz kişi yerden metal direk aldı. Kendini korumaya çalıştı. Ardından elinde kaykay bulunan kişi beyzbol sopasıyla diğer kişiyi tehdit etti.

ALIŞVERİŞ ARABASIYLA KENDİNİ KORUDU

Adam direği diğerinin ayağına atmadan önce her iki kişi de kısa bir süre birbirlerinin etrafında döndü. Yarı çıplak kişi daha sonra kendini savunacak bir nesne bulmak için panik içinde kaldırıma doğru koştu. Tam o esnada terk edilmiş ve kullanılmış alışveriş arabasına rastladı. Kendisini kaykaycının vuruşundan korumak için hızla başının üzerine kaldırdı.

Saniyeler sonra gömleksiz kişi metal direği ayaklarının dibine atmadan önce alışveriş arabasını kaykaycıya fırlattı.

CANINI KURTARMAK İÇİN KOŞTU

Öte yandan tamamen siyah bir kıyafet ve siyah bir yüz kaplaması giyen kaykaycı metal direği yerden kaldırmasının ardından canını kurtarmak için koştu.