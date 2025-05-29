İHH'nın Gazze'deki 5 Çalışanı İsrail Saldırılarında Şehit Oldu

İHH, Gazze'deki 5 çalışanının İsrail'in saldırılarında şehit olduğunu, 2 çalışanın ise ağır yaralandığını açıkladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttüğü projede çalışan 5 görevlisi İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılarda şehit oldu, 2 görevlisi de ağır yaralandı.

İHH'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saldırılardan ilki, önceki gün yaşandı. İHH'nın Gazze'de bulunan bir aşevinin yakınlarında, yemek hazırlayan ve dağıtan çalışanlara yapılan saldırıda Cemal el-Mubayyid şehit oldu, 2 kişi ise ağır yaralandı.

"Son saldırıda ise 4 kişi şehit oldu. Saldırı, yardım görevlileri Al-Nafak Caddesi'nde araçla yardım çalışmasına giderken dronla yapıldı. Saldırıda şehit olan yardım görevlilerinin isimleri ise: Muhammed el-Mubayyid, Mu'taz Receb, Ahmed Bustan ve İshak el-Tayf.

"Yardım görevlileri, işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Gazzelilere, her gün canları pahasına insani yardım ulaştırmaya çalışıyorlardı."