Haberler

İdlib'de şiddetli patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İdlib'de şiddetli patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor Haber Videosunu İzle
İdlib'de şiddetli patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden servis edilen görüntülerde Türkiye'nin yanı başındaki bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz netleşmedi.

Suriye'nin İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İdlib'de şiddetli patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

İttifak çıkışı canlı yayına damga vurdu: 4 parti birleşebilir
Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez: Yunanistan Filistin teklifimize karşı oy kullandı, Ermenistan destekledi

Eski bakanın kara listesindeki ülke: Teklifimize karşı oy kullandılar
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
İngiltere'de sosyal hizmetlerin bakımındaki 2 bin 400'den fazla çocuk kayboldu

Ülkeyi ayağa kaldıran rapor! Yüzlerce çocuk ortadan kayboldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.