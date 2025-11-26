İdlib'de şiddetli patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden servis edilen görüntülerde Türkiye'nin yanı başındaki bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz netleşmedi.
Suriye'nin İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya