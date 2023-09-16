İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 şehirdeki uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 42 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 18 şüphelinin tutuklandığını, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 şehirde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 18'inin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , bir paylaşımda, Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 42 zehir taciri yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 20 zehir taciri yakalandı. 18'i tutuklandı. 2'sine adli kontrol kararı verildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 46 kg kubar esrar, 2 kg muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 45 kg kubar esrar, 75 kg toz esrar ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda 27 kg kubar esrar, 1 kg toz esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 16 kg kubar esrar ele geçirildi. 6 kişi yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 22 Bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 2 kg kubar esrar ele geçirildi. Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum Milletimizin duaları sizinle. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."