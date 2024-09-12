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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı ile görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Taşkent'te Özbekistan İçişleri Bakanı Po'lat Bobojonov ile bir araya geldi. Terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçleri arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Taşkent'te Özbekistan İçişleri Bakanı Po'lat Bobojonov ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Özbekistan İçişleri Bakanı Sayın Po'lat Bobojonov ile ata yurdumuz Taşkent'te bir araya geldik. Başta terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçlerimiz arasındaki iş birliği olmak üzere Bakanlıklarımız arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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