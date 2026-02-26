İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü
İngiltere'de 19 yaşında 9.7 milyon sterlin piyango kazanan Michael Carroll, servetini sekiz yıl içinde tüketti. İbretlik hikayesiyle dikkat çeken Carroll, paralar suyunu çektikten sonra yeniden çöpçülük yapmaya başladı.
- Michael Carroll, 2002 yılında 19 yaşındayken piyangodan 9.7 milyon sterlin kazandı.
- Carroll, kazandığı parayı sekiz yıl içinde uyuşturucu, kumar, partiler ve kadınlara harcayarak tüketti.
- Carroll, servetini tükettikten sonra yeniden çöpçülük yapmaya başladı.
İngiltere'de 19 yaşındayken piyangodan yaklaşık 10 milyon sterlin kazanan Michael Carroll'ın hayatı kısa sürede değişti. Genç yaşta milyonlara kavuşan Carroll, sekiz yıl içinde servetini tüketti ve yeniden eski işine döndü.
9.7 MİLYON STERLİN KAZANDI
Michael Carroll, 2002 yılında henüz 19 yaşındayken çöpçü olarak çalıştığı dönemde 9.7 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı. O dönem yaklaşık 10 milyon sterline karşılık gelen ödül, İngiltere'de uzun süre konuşuldu.
PARAYI PARTİ VE KUMARA HARCADI
Carroll, kazandığı parayı uyuşturucu, kumar, partiler ve kadınlara harcadı. Lüks yaşam süren genç milyonerin serveti yıllar içinde hızla eridi. Kısa sürede iflas bayrağını çeken Carroll, yeniden çöpçülük yapmaya başladı.