İbiza Açıklarında Lüks Yatta Yangın: Da Vinci Battı
İspanya'nın İbiza açıklarında 28 metrelik 'Da Vinci' adlı süper yatta çıkan yangın, yatın kısa sürede batmasına neden oldu. İspanyol Deniz Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangının yatın makine dairesinde başladığı ve hızla tüm tekneyi sardığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgeye kurtarma gemilerimiz ile itfaiye ekipleri sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya