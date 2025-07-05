IAEA Müfettişleri İran'dan Avusturya'ya Döndü

IAEA Müfettişleri İran'dan Avusturya'ya Döndü
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle İran'daki müfettişlerinin Avusturya'ya geri döndüğünü açıkladı. IAEA Başkanı, İran'daki gözetim faaliyetlerinin yeniden başlatılması için görüşmelerin önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), müfettişlerinin İran'dan ayrılarak Avusturya'ya döndüğünü duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla başlayan 12 günlük çatışma süresince İran'da bulunan müfettişlerin, IAEA'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezine geri döndüğü bildirildi.

IAEA Başkanı Rafael Grossi ise İran'daki gözetim ve doğrulama faaliyetlerinin en kısa sürede yeniden başlatılması için Tahran ile bu sürecin nasıl yürütüleceğine dair görüşmelerin hayati önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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