IAEA: İsfahan Nükleer Tesisinde Hasar Gördü

IAEA Başkanı Rafael Grossi, İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İsrail'in saldırı düzenlediği İsfahan'daki nükleer tesis hakkında açıklamada bulundu. Grossi, cuma günü düzenlenen saldırıda dört binanın zarar gördüğünü, bu binaların merkezi kimya laboratuvarı, uranyum dönüştürme tesisi, Tahran reaktör yakıtı üretim tesisi ve uranyum tetraflorür (UF4) metal işleme tesisi olduğunu kaydetti.

Grossi, IAEA'nın İran'da bulunmaya devam ettiğini ve edeceğini vurgulayarak, denetimlerin güvenlik koşulları izin verir vermez süreceğini bildirdi. Diğer nükleer tesisler hakkında da bilgi veren Grossi, Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ile inşa aşamasında olan Hondab ağır su reaktöründe herhangi bir hasarın tespit edilmediğini ifade etti.

Grossi, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altındaki bölümüne yönelik herhangi bir saldırı olmadığını dile getirdi.