IAEA, ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları Sonrası İtidal Çağrısı Yaptı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), ABD ile İsrail'in saldırdığı İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını doğrulayarak, nükleer kaza riskinin önlenmesi için itidal çağrısında bulundu. IAEA'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın, Natanz Nükleer Tesisi'nin bugün saldırıya uğradığı konusunda IAEA'yı bilgilendirdiği belirtildi. Tesis dışı radyasyon seviyesinde bir artış bildirilmediği kaydedilen açıklamada, IAEA'nın konuyu incelediği aktarıldı.