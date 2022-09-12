Huzurevinde iç çamaşırıyla dans eden kadın, yaşlı adama göğüslerini dokundurdu

Asya'daki bir huzurevinde skandal görüntüler kaydedildi. Genç bir kadın, çağrıldığı huzurevinde yaşlı erkeklerin önünde iç çamaşırlarıyla dakikalarca dans etti. Bu görüntüler büyük tepkilere neden olurken, huzurevindeki kişilerin striptiz yapan kadını alkışlamaları dikkatlerden kaçmadı.

Asya'da kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Yaşlı insanların bir odada toplandığı huzurevi sakinleri iç çamaşırlı kadını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖĞÜSLERİNE DOKUNDURDU

Kadının bir yaşlının ellerini tutup göğüslerine dokundurması da çevrede gülüşmelere neden olurken, iç çamaşırlı kadını gören yaşlıların alkışlarla tempo tuttuğu görüldü.