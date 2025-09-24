Haberler

Husilerin Eilat'a Düzenlediği İHA Saldırısında 22 Yaralı

Husilerin Eilat'a Düzenlediği İHA Saldırısında 22 Yaralı
Yemen'deki Husiler'in İsrail'in Eilat kentine gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısında 22 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ciddi.

YEMEN'deki Husiler'in, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 22 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan insansız hava aracının güneydeki Eilat kentini vurduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri, en az 22 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Yemen'deki Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "Operasyon bir dizi insansız hava aracıyla gerçekleştirildi ve hedeflerine başarıyla ulaştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
