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Hürmüz Boğazı'nda Tankere Saldırı: Yangın Çıktı, Mürettebat Güvende

Hürmüz Boğazı'nda Tankere Saldırı: Yangın Çıktı, Mürettebat Güvende
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonucu çıkan yangın söndürülürken, mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

HÜRMÜZ Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla hedef alındığı bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulduğunu açıkladı. Kaynağı bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği tankerde yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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