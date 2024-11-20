HÜDA PAR: Dünya Çocuk Hakları Günü İkiyüzlülüğün Bir Simgesi

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuk haklarını savunduklarını iddia edenlerin, Gazze'de ölen çocukların kanında pay sahibi olduklarına işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, ne yazık ki sömürgeci küresel düzenin vicdanını rahatlatmak için kurguladığı göstermelik bir gün haline gelmiştir. Bu düzenin aktörleri, Gazze'de yaşanan soykırımı ve masum çocukların katledilmesini görmezden gelirken, çocuk haklarından bahsetme hakkına sahip değildir. Çocukların öldürüldüğü, hayat haklarının ellerinden alındığı bir dünyada, bu tür günler ancak ikiyüzlülüğün bir simgesi olabilir.

Küresel güçler, kendi politik ve ekonomik çıkarlarını korumak adına Gazze'deki insanlık dramına gözlerini kapatmış, uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe saymıştır. Çocuk haklarını savunduklarını iddia eden bu düzenin temsilcileri, Gazze'de ölen çocukların kanında pay sahibidir. Bu durum, yalnızca Gazze ile sınırlı kalmamış; Beyrut'ta, Doğu Türkistan'da dünyanın pek çok yerinde çocuklar aynı düzenin zulmüne maruz bırakılmıştır.

Eğer dünya gerçekten çocuk haklarını savunacaksa, bu ikiyüzlü politikaları terk etmeli ve mazlumların yanında yer almalıdır. Çocukların hayat hakkını savunmayan bir sistemin hiçbir hak iddiası meşru olamaz. 20 Kasım, artık göstermelik törenlerin değil, gerçek bir vicdani muhasebenin başlangıcı olmalıdır. Çocukların hak ettiği adil ve onurlu bir dünya için insanlık harekete geçmelidir."