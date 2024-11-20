Üye Girişi
Haberler

HÜDA PAR: Dünya Çocuk Hakları Günü İkiyüzlülüğün Bir Simgesi

HÜDA PAR: Dünya Çocuk Hakları Günü İkiyüzlülüğün Bir Simgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, çocukların öldürüldüğü, hayat haklarının ellerinden alındığı bir dünyada, bu tür günlerin ikiyüzlülüğün bir simgesi olduğu belirtildi. Küresel güçlerin Gazze'deki insanlık dramına gözlerini kapattığı ve çocuk haklarını savunduklarını iddia eden bu düzenin temsilcilerinin, Gazze'de ölen çocukların kanında pay sahibi olduğu ifade edildi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuk haklarını savunduklarını iddia edenlerin, Gazze'de ölen çocukların kanında pay sahibi olduklarına işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, ne yazık ki sömürgeci küresel düzenin vicdanını rahatlatmak için kurguladığı göstermelik bir gün haline gelmiştir. Bu düzenin aktörleri, Gazze'de yaşanan soykırımı ve masum çocukların katledilmesini görmezden gelirken, çocuk haklarından bahsetme hakkına sahip değildir. Çocukların öldürüldüğü, hayat haklarının ellerinden alındığı bir dünyada, bu tür günler ancak ikiyüzlülüğün bir simgesi olabilir.

Küresel güçler, kendi politik ve ekonomik çıkarlarını korumak adına Gazze'deki insanlık dramına gözlerini kapatmış, uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe saymıştır. Çocuk haklarını savunduklarını iddia eden bu düzenin temsilcileri, Gazze'de ölen çocukların kanında pay sahibidir. Bu durum, yalnızca Gazze ile sınırlı kalmamış; Beyrut'ta, Doğu Türkistan'da dünyanın pek çok yerinde çocuklar aynı düzenin zulmüne maruz bırakılmıştır.

Eğer dünya gerçekten çocuk haklarını savunacaksa, bu ikiyüzlü politikaları terk etmeli ve mazlumların yanında yer almalıdır. Çocukların hayat hakkını savunmayan bir sistemin hiçbir hak iddiası meşru olamaz. 20 Kasım, artık göstermelik törenlerin değil, gerçek bir vicdani muhasebenin başlangıcı olmalıdır. Çocukların hak ettiği adil ve onurlu bir dünya için insanlık harekete geçmelidir."

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.