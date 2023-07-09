Hubei'deki Heyelan Bölgesinde 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişiden Hala Haber Alınamıyor

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyündeki heyelan bölgesinde çalışan arama kurtarma ekipleri, 8 Temmuz 2023. Yerel yetkililerin Pazar günü yaptıkları açıklamaya göre, Hubei eyaletindeki bir otoyol inşaatında meydana gelen toprak kaymasının ardından, 5 kişi kurtarılırken 9 kişiden hala haber alınamıyor. İlçe yönetiminden yapılan son açıklamaya göre Yueshan köyündeki inşaat alanı, Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında 500.000 metreküpten fazla toprak taşıyan heyelanın altında kaldı. Pazar günü saat 08.00 itibarıyla toplam 5 kişi kurtarıldı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Xinhua)