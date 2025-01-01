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HTŞ lideri Şara, PKK/YPG ile görüştü

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Suriyeli bir yetkili, HTŞ lideri Şara'nın pazartesi günü PKK/YPG ile bir görüşme yaptığını söyledi. Görüşmede örgütün geleceğinin ele alındığı kaydedildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında yurt içi ve yurt dışından çeşitli heyet ve temsilcilerle görüşmeler yürüten Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara'nın, PKK/ Ypg temsilcileriyle de görüştüğü öne sürüldü.

BİLİNEN İLK DOĞRUDAN TEMAS

AFP'ye konuşan ve ismi verilmeyen Suriyeli bir yetkili, Şara'nın 30 Aralık Pazartesi günü PKK/YPG heyetiyle 'olumlu' görüşmeler yaptığını söyledi. Bu, Şara'nın PKK/YPG ile bilinen ilk doğrudan teması oldu.

ÖRGÜTÜN GELECEĞİ ELE ALINDI

Görüşmede örgütün geleceğinin ele alındığı kaydedildi. Diyalog zemininin oluşması için bu görüşmenin öncül olacağı belirtilirken, her iki tarafın da önümüzdeki dönemde bu tür görüşmelerin yeniden yapılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

"KÜRT GÜÇLERİ YENİ ORDUYA ENTEGRE EDİLMELİ"

Şara, pazar günü bir televizyona verdiği demeçte, Suriye'deki Kürt güçlerinin de yeni orduya entegre edilmesi gerektiğini belirterek, "Silahlar sadece devletin elinde olmalı. Silahlı olan ve savunma bakanlığına katılma yetkinliğinde olan herkesi memnuniyetle karşılayacağız" demişti.

HTŞ lideri Şara, PKK/YPG ile görüştü
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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