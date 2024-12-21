Üye Girişi
Haberler
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı

HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de HTŞ lideri Colani, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle görüşmesinde, ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, oluşumun komutanı durumundaki Suriyeli lider Şera (Colani) ile ABD heyetinin dün başkent Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamaya göre, Şera, muhataplarına, Suriye'nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı.

COLANİ'DEN "YAPTIRIMLARI KALDIRIN" TALEBİ

Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Şera, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi. Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Şera, halkın, Beşşar Esed rejiminden kurtularak bölgeyi kaos ve yabancı müdahalelerden korumada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu ifade eden Şera, savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı. Şera, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.

ABD HEYETİNDEN TEBRİK

ABD heyeti, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ve Beşşar Esed rejiminden kurtulması dolayısıyla tebriklerini iletti. Suriye halkına ve yeni Suriye yönetimine desteklerini yineleyen heyet, ABD'nin, çözülmesi gereken sorunlar ve zorluklar karşısında Suriye'nin yanında olacağını belirtti. Heyet, özellikle "Suriye'nin kuzeydoğusundaki meseleler" gibi konularda, istikrarı güçlendirme, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve tüm Suriye halkının bileşenlerini kapsayıcı temsil sağlamaya yönelik atılan somut adımlara destek verdiğini kaydetti.

ABD vatandaşı Travis Timmerman da dahil olmak üzere tutukluların serbest bırakılması çabalarını takdir eden heyet, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice için sürdürülen arama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı. Heyet, mevcut dönemin iyi yönetilmesini ve Suriye Savunma Bakanlığı ile Birleşik Suriye Ordusunun oluşturulmasına yönelik atılan yapıcı adımları da takdir ettiğini belirtti. Her iki taraf, yaşananları Suriye halkı için "tarihi bir zafer" olarak tanımladı. Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk kez bir ABD heyeti dün Şam'ı ziyaret etmişti.

HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
img

Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
img

Sırra kadem basan Hasan Arat'tan flaş hamle
img

Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var
İlk yarıda 2 gol var
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.