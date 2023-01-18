Horoz dövüşünde akılalmaz olay! İki kişi feci şekilde hayatını kaybetti
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Hindistan'da önemli festival kutlamaları arasında yer alan horoz dövüşü esnasında yaşanan iki farklı olay, akıllara durgunluk verdi. Ayaklarına bıçak bağlanan horozlar bir kişiyi bacağından, bir kişiyi de elinden yaraladı. Aldıkları bıçak darbesiyle ağır yaralanan iki şahıs da hayatını kaybetti.
Hindistan'da duyanları hayrete düşüren iki olay yaşandı. Andhra Pradesh eyaletinde Hindu takviminde önemli yeri olan Sankranti festival kutlamalarında gerçekleştirilen horoz dövüşü, ölümlerle son buldu.
Dövüş sırasında horozunun ayaklarına bıçak bağlayan Gande Suryapraksha Rao isimli adam hiç beklemediği bir anda saldırıya uğradı. Kabalalıktan korkan horozunun bıçak darbeleriyle bacağından ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ölümler bununla sınırlı kalmadı. Horoz dövüşü izleyen 20 yaşındaki gence, tellerin üzerinden atlayan horoz saldırdı. Horozun elinden bıçakladığı genç hastane yolunda can verdi.
Andhra Pradesh eyaletinde Hindu takviminde önemli yeri olan Sankranti festival kutlamalarında horoz dövüşü en çok ilgi duyulan sporlardan birisi olarak biliniyor. Fakat bazı kişiler horozların ayaklarına bıçak bağlayarak sporu tehlikeli bir hale getiriyor.