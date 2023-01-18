Horoz dövüşünde akılalmaz olay! İki kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Hindistan'da önemli festival kutlamaları arasında yer alan horoz dövüşü esnasında yaşanan iki farklı olay, akıllara durgunluk verdi. Ayaklarına bıçak bağlanan horozlar bir kişiyi bacağından, bir kişiyi de elinden yaraladı. Aldıkları bıçak darbesiyle ağır yaralanan iki şahıs da hayatını kaybetti.