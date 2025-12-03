Hong Kong'daki Yangında Ölü Sayısı 159'a Yükseldi

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 159'a ulaştığı bildirildi.

Hong Kong Emniyeti, yanan binaların iç aramalarının tamamlandığını ve 31 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 159'a yükseldiği ve 91'i kadın, 49'u erkek olmak üzere toplam 140 şüphelinin kimliğinin tespit edildiği aktarıldı.